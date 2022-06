Le Rock, by "We don't care"

Le Rock comme on l'aime c'est "We don't care" !

Formé en 2013, « We don’t care » est un groupe palois qui a vu le par le plus grand des hasards. Il aura suffi d’une petite annonce pour recruter une voix, pour que tout deviennent possible. Et pour le groupe et dans la vie. Laissons le côté perso, pour découvrir un peu de ces notes rageuses qui naviguent entre punk grunge et rock, influencées par des groupes comme Foo figthers, Neurotic outsider, ou Social distortion, par exemple.

Rageuses les notes dites-vous ? Oui, mais teintées dans les textes d’une certaine idée de cette moitié d’orange derrière laquelle on court, qui peu à peu, la pandémie est passée par là, laisse la place à des thèmes de durabilité appuyés par les circonstances du Save the Planet !

Alors après 2 albums et une pandémie, « We don’t care », nous gratifie d’un passage dans le Happy Hour le Live, sur France Bleu Béarn Bigorre et nous offre 4 titres de « Shitty Song » l’EP sortie en janvier 2022. Ecoutez, vous allez adorer !

We don't care en concert :

23/06/2022 @ lons- silver Wolf musique

10/09/2022 @ soumoulou-juste ridé

28/10/2022 @ Orin-(la bodega) radio Oloron

Sur les réseaux :