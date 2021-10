L'Happy Hour Jam

Née de parents brésiliens, cette auteure-compositrice de 31 ans a grandi aux rythmes du jazz, de la samba et de la Soul, avec ses parents et son frère, tous artistes et musiciens. Sa voix douce et envoûtante, ses mélodies entraînantes et la chaleur « do Brazil » ont séduit des artistes comme Imany, Flavia Coelho ou Calypso Rose, pour leurs premières parties. Dès l’âge de 9 ans, Miu, dans sa chambre, compose ses premières mélodies sur lesquelles elle pose des textes et apprend le violon et le solfège sur les conseils avisés de son papa. Mais elle est d'une extrême timidité.

Du coup, son métier, sera de faire découvrir le talent et les œuvres des autres. Elle décide donc de se lancer dans le marketing artistique et obtient son Master. Mais à force de persuasion, ses proches finissent par la convaincre de se lancer dans une carrière. Et c’est seulement à partir de ses 21 ans qu’elle monte sur scène autour de Pau, et plus largement dans le du Sud- Ouest.

D'abord en duo avec son père, Carlinhos Queiroz, reprenant les grands classiques du jazz et de la musique brésilienne, tout en y intégrant leurs compositions respectives, avant que son frère, batteur, ne les rejoigne. Et au final, la maman, va s'occuper de tous les accessoires de scène. Résultat, elle commet un premier album remarqué « Deep Breath », où la chaleur brésilienne se mélange aux sonorités jazz, pop et folk, avec une douceur de voix qui n'a d'égal que son perfectionnisme.

Miu Queiroz, qui a grandi aux rythmes du jazz, de la samba et de la soul, bercée dès son plus jeune âge par Milton Nascimento, Gilberto Gil, Carlos Santana, Herbie Hancock, nous fait son Happy Hour le Live ce 8 octobre, avant de participer avec France Bleu Béarn Bigorre, à la Nouvelle Scène en Aquitaine, à l'Espace James Chambaut, le jeudi 21 octobre à partir de 19 heures.