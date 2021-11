Nathaniel Caperaa, 23 ans à peine, et déjà 9 ans de carrière !

A peine, 14 printemps. On aurait pu dater ses débuts avant ou après, tellement sa vie d'homme et d'artiste est, déjà, tellement riche. Nathaniel Caperaa est un franco-américain que l'on croise à Eslourenties-Daban, Limendous, Pontacq. Mais aussi à Nashville ou New York. Une maman américaine et un papa français ça aide pas mal pour les voyages. Il est aussi passé par Vienne, Prague, Paris, Washington, Londres, Tokyo ! Et puis il y a les racines. Une grand-mère journaliste au Time Magazine en poste à Paris, chanteuse d'opéra, et un grand-père musicien à l'Orchestre National de France. Très curieux de cette richesse culturelle et intellectuelle, Nathaniel vit très tôt, plusieurs vies en une. A douze ans il quitte l'école, et à quatorze, il décide de prendre des cours de guitare. Il compose, il écrit, il travaille sans cesse et trois semaines plus tard, il se retrouve sur scène à Pontacq, pour son premier "vrai concert", nous sommes en mai 2012. Voilà pour le début de carrière.

Et comme dans toutes les belles histoires, il y a les rencontres. Pour Nathaniel, la première, tient à une bande de copains qu'il côtoie. L'un d'entre eux lui fait découvrir un jour les Beatles. Puis Bob Dylan et plus tard David Bowie. Pour Nathaniel, qui a 12 ans, c'est un choc. Une claque. Au travers des Beatles, il comprend mieux de quoi il est fait. Il comprend mieux ce que lui dit "la petite voix" intérieure. Mais il lui en faut plus. Il demande à ses parents de ressortir CD et Vinyles, des garçons de Liverpool, du Rimbaud du Rock et de l'homme aux mille visages. Il se plonge dans Rolling Stone ou Rock & Folk. Petit à petit, il comprend que la petite voix qui lui parle depuis des années, c'est celle de son grand-père musicien, qu'il n'a jamais connu. C'est l'autre rencontre. Depuis, chaque fois qu'il écrit et compose, Nathaniel, veille à ce que la photo de son grand-père soit à côté de lui.

Pour le style, pas besoin d'aller chercher bien loin. Famille, racines, cultures, le poussent vers la Folk et la Pop, avec une facilité de composition et d'écriture déconcertante. Nathaniel, à déjà plus de 200 compostions à son actif, un E.P sorti en 2015, et un album en préparation. Il sera enregistré entre Pontacq et Nashville, où le producteur devenu un ami, va propulser Nathaniel Caperaa vers les sommets. Inutile de vous dire à quel point nous sommes heureux de vous le présenter dans le Happy Hour le Live !