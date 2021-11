Le chanteur orthézien Landry Verdy est l'invité du Happy Hour le Live !

Originaire de Pau, Landry Verdy, après une première vie musicale, s'installe à Paris durant sept ans où il évolue dans l'ombre de la production musicale et travaille pour plusieurs artistes. Une pandémie plus tard, et des années de disette artistique, il revient avec beaucoup de poésie à donner.

Passionné de chansons de compostions et de texte, Landry Verdy a suivi les pas de sa mère. Ecrivain, pianiste et compositrice, Landry a vécu dans la douceur des notes et des alexandrins qu'écrivaient aussi cette maman artiste jusqu'au bout des ongles. Et puis comme dans toutes les belles histoires, il y a LA rencontre. Pour Landry c'est un Monsieur, qui est passionné par la musique. Ou plutôt, les musiques. Il joue de la guitare, du violon du piano ! Et s'il accompagne Dalida sur scène, il est aussi un grand amateur de chansons à textes. Voilà de quoi Landry se nourrit et commence gentiment à écrire et composer. D'abord pour lui, puis pour sa famille, ses amis. Il côtoie à Orthez le "Trottoir d'en Face", mais il n'est pas encore prêt. Ou pas sûr de lui.

Il part donc à Paris où durant sept ans où il évolue dans l'ombre de la production musicale et travaille pour plusieurs artistes francophones. Il a en tête de tout connaître de cet univers qui recèle bien des secrets. Résultat de 24 à 32 ans, il ne compose plus et ne chante plus. Ils multiplie les expériences. Puis la pandémie, comme pour beaucoup d'autres, joue son rôle de révélateur. Il rentre à Orthez, et s'entoure de différents auteurs avec lesquels il conçoit des textes et mélodies pop, folk et intimistes. Le résultat est d'une authenticité rare. Landry Verdy, partage musique, amour et poésie à qui veut bien l'écouter. Sans fioritures. Voix et guitare. C'est d'une pureté artistique émouvante à souhait, qui nous ramène à cette sensation de beauté que seuls une voix et une guitare peuvent nous offrir.