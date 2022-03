Retrouvez "The Wooden Pearls", dans le Happy Hour le Live !

Rock Alternatif ou Brit Pop ? Les deux mon cap'tain ! Et au au milieu, une ribambelle de déclinaisons toutes issues des plus grandes émotions que seul le rock te procure. Mais "The Wooden Pearls" c'est encore autre chose. Gilles et Stéph, qui donnent le La et tous les accords qui vont avec, donnent aussi avec tout ce qu'ils ont pour rendre la voix de Céline encore plus envoutante. Car s'il y a une chose que ces trois là, ont compris, c'est que le rock, ça ne s'invente plus. En revanche, ça se réécrit, ça se tourne dans tous les sens, quitte à faire péter les codes. Vous savez ? Ceux du rock de salon, druckérisé à outrance, pour faire une "Delahousse" le dimanche à 20H30 !

En fait The Wooden Pearls, c'est du Rock qui va à l'essentiel : du Rock ! Pur et dur, avec une impertinence qui n'a d'égal que la sensualité burné d'une chanteuse sans aucun tabou scénique ou musical. Pour être dans le mood, on peut aller jusqu'à dire que c'est du Rock dur...able et biologiquement enraciné dans les riffs des trente glorieuses. Ce qui n'empêche nullement The Wooden Pearls d'avoir leur son, leur univers et leurs messages. C'est forcément transcendant, paradoxal, et juste ce qu'il faut d'excessif. Découvrez-les avec nous dans le Happy Hour le Live !

The Wooden Pearl en concert :

5 mars : Finale tremplin Musicalagos, Lagos (64)

12 mars : Jampub, Lescar (64)

4 juin : Rock'Eup, Saint-Gaudens (31)

12 juin : Very Good Trip festival, Château de Bellocq (64)

15 septembre : Usine à Musique, Toulouse (31)e