Zinkaro, revisite le Swing Manouche, façon Béarn !

Des chants et des champs, des musiciens qui travaillent, un territoire, Zinkaro, à Sauveterre de Béarn, n'en finit plus d'emporter dans son tourbillon de Swing Manouche, tous ceux qui tendent l'oreille. Impossible ensuite de faire demi-tour. On est juste bien !

L'histoire est belle. Un mariage, une chanson pour honorer le marié, deux chanteurs d'un soir qui se rencontrent, et qui décident de fonder un groupe, tant leurs univers se ressemblent. Vous rajoutez, le marié, qui au bout de la nuit veut en être, et vous avez les débuts de Zinkaro. Le reste c'est une succession de récits, de parcours, d'allers vers l'autre, de retours d'expériences, et cette brillante idée que la musique n'a pas toujours besoin d'être amplifiée. Il est vrai que clarinette, basse, violon, guitare et percussions, se suffisent à eux-mêmes, où que vous soyez, pour partager le Swing Manouche que proposent Charlène, Alexandre, Arnaud, Aurélien, Benoît et François.

Tout cela depuis Sauveterre de Béarn, aux confins du Béarn et de la Soule, où se mijotent des morceaux incroyablement colorés, qui se déplacent à la vitesse du "son" entre l'univers de Mad Max et celui de Django Reinhardt, teintés de paroles qui font le sel de la vie. C'est dire si le spectre est large. Mais à Chaque instant, à chaque note c'est la volonté de donner du plaisir qui domine.

Résultat, naissance de Zinkaro, en 2014. D'abord avec trois 3 gadjos, Alexandre, Benoît et François, qui par un prompt renfort de trois autres routards, passent sans remords du trio au sextet, à Sauveterre de Béarn.

De là, avec Charlène, Arnaud et Aurélien, au bout d'innombrables jams, le désir de coucher à jamais cette orgie de délice musical n'a cessé d'être au centre des conversations avec un seul but : partager encore et encore. Et comme Zinkaro, qui n'a peur de rien, ne fait pas les choses à moitié, "Swing's not dead" le premier album, sort en mars 2020 en pleine pandémie et sans label, via Ziklibrenbib ! La fameuse musique libre en médiathèque. Laquelle, a valu à ces artisans du bonheur d'être repérés, et devrait se transformer en une tournée prometteuse. On vous dit tout dans Happy Hour le Live...