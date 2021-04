L'happy hour - Patricia Farat

Bienvenue dans l'happy hour de France Bleu Pays d'Auvergne

Romans, essais, bandes dessinées, les coups de cœur de France Bleu Pays d'Auvergne

Feuilletez les livres de la bibliothèque des auditeurs de France Bleu Pays d'Auvergne

Vous souhaitez partager vos plus belles lectures? N'hésitez pas à nous contacter.

Matthieu Moebs partage avec vous ses bonnes idées, ses bonnes adresses et les lieux originaux à découvrir en Auvergne

Capillum

Entreprise clermontoise et 1ère filière de collecte et valorisation des cheveux en France et en Europe, lance son 1er produit destiné à l’univers du jardin et fabriqué à partir de cheveux recyclés : un tapis de paillage 100% naturel et biodégradable pour limiter l’arrosage et le désherbage !

Elles sont auvergnates et cheffes d’entreprise, elles nous racontent leur parcours et leur histoire

Anne Bezon, consultante stratégie marketing

logo Hey les filles! C'est jeudi

Hey les filles! C’est jeudi… un réseau 100% féminin, réservé aux cheffes d’entreprise ou porteuses de projets pour créer des relations professionnelles et amicales.

Prochains événements

Jeudi 29 avril 2021 de 10h30 à 15h : Le brunch de Printemps - Un moment d'échange et de partage autour de bonnes choses à manger !

Mercredi 5 mai 2021 de 14h30 à 16h : Atelier - Prendre la parole en public avec plaisir

Mardi 11 mai 2021 de 09h à 18h : Viens bosser avec les filles du réseau au Cowork de Sayat

Lundi 17 mai 2021 de 14h à 16h : Balade à Saint Bonnet Près Riom

♫ Nicolas Lespaule vous présente la discothèque de France Bleu Collector ♫

Nicolas Lespaule, est un des plus grands spécialistes de la musique Pop et Rock en France. Chaque jour il ouvre pour nous les portes de sa discothèque France Bleu Collector.

Aretha Franklin - Chain of fools

Collector : Aretha Franklin - Chain of fools Copier

La chronique cinéma - Robin Grimaldi

Des chansons et des sketchs parodiés, l'actualité revisitée par Charlie et Styl'O

Pour roupiller

Le parodisque : Pour roupiller Copier

16h30-18h, c'est l'happy hour sur France Bleu Pays d'Auvergne