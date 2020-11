L'happy hour - Patricia Farat

Un e-marché de Noël Auvergnat 100% local et la Sainte Chapelle de Vic le Comte

Au programme: On consomme local avec le e-marché de Noël auvergnat, on visite la Sainte Chapelle de Vic le Comte dans le Puy de Dôme, on s’intéresse au mois sans tabac et on se replonge avec bonheur dans le fabuleux destin d'Amélie Poulain