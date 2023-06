L'horoscope du dimanche 11 juin 2023

Aujourd'hui, peu d’entre nous se sentiront vraiment libre de respirer à leur aise ! Bon, il faut voir à long terme !

Bélier : vous pourriez manquer de délicatesse dans vos relations. Vaudra mieux rester discret, ne pas trop en faire, ne pas trop en dire non plus !

Taureau : c’est lumineux pour vous et vous pourrez d’ailleurs remonter le moral à ceux que ne se sentent pas trop bien aujourd’hui !

Gémeaux : une situation vous agace, c’est peut-être lié à vos finances ? Ben oui, mais plus vous serez agressif, moins ça le fera !

Cancer : si la journée vous est profitable, en soirée, un souci lié à votre travail pourrait bien venir perturber votre sérénité !

Lion : sachez que s’il y a des "au revoir et des adieux" dans votre vie actuelle, d’autres personnes, nouvelles, arrivent, l’espoir est là, bien présent !

Vierge : auriez-vous un rendez-vous auquel vous tenez plus que tout ? Certains feront une rencontre heureuse et inattendue !

Balance : aujourd’hui, vous aspirez à vous ressourcer. Erotisme et spiritualité seront les meilleurs remèdes. Certains, frustrés, pour leur plaisir et par compensation, dépensent leur argent !

Scorpion: actuellement, il vous faut avoir le nez fin, choisir avec qui faire équipe pour les années à venir. Vous êtes intuitif, vous ferez les bons choix !

Sagittaire : vous aurez besoin de vous sentir entouré, sentir que vous existez auprès de vos proches. Vous n’avez pas de raison d’en douter !

Capricorne : comme hier, vous donnez davantage de vous, on vous connait mieux. Sachez que cela réjouit votre entourage, une personne en particulier !

Verseau : vous n’avez pas à désespérer, ni à vous décourager… Une rencontre amoureuse, un nouveau contrat de travail, sont à l’ordre du jour, ou bientôt !

Poissons : si la journée vous sourit et que vous avez une belle et heureuse influence sur votre entourage, en soirée, l’actualité se porte sur vous et votre porte-monnaie !