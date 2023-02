L'horoscope du dimanche 12 février 2023

La planète Mercure s’installe au Verseau. Cher Verseau, vous allez communiquer et beaucoup réfléchir, étudier, et vous creuser la tête !

Bélier : c’est une très bonne nouvelle pour vous et ça intervient dans la vie amicale, vous avez des amis sûrs et sympas. Mais aussi au sujet d’un projet qui est en bonne voie !

Taureau : Mercure au Verseau valorise votre secteur professionnel. Il y a sans doute un défi et vous donnez le meilleur pour être au premier plan et gagner la partie !

Gémeaux : positif avec une communication qui fait la part belle au dépaysement. Excellente période pour voyager et prendre du recul avec la vie de tous les jours !

Cancer : vous aspirez à davantage vous connaitre, et toute thérapie qui vous procure du bien-être sera la bienvenue. Et les câlins, les étreintes avec l’être aimé, y compris !

Lion : en face de votre joli Soleil au Lion, Mercure, la planète de la communication s’installe pour quelques semaines. Une personne vous interroge et attend une réponse de votre part !

Vierge : ce peut être fatiguant mais agréable tout autant : avec un emploi du temps très chargé, mais très motivant, très attractif Et côté santé, une amélioration en vue !

Balance : tout ce qui est du domaine des amours, des enfants et de la création est d’actualité. Et vous aurez l’occasion de dialoguer et de vous divertir, vous allez adorer !

Scorpion : il faudra prévoir des réunions ou des entretiens au sujet de votre travail et au travail. Bien sûr cela demande de la concentration, mais les résultats sont en vue du long terme !

Sagittaire : vous pourriez suivre une formation, vous entretenir avec votre gardien ou une voisine, mais aussi avec un frère ou une sœur, et certains vont voyager !

Capricorne : la tentation sera de vouloir toujours tout contrôler. Or vous avez tout intérêt à relâcher la pression que l’on vous met, ou que vous vous mettez !

Verseau : la planète de la communication, chez vous pour quelques temps, vous donne l’occasion de faire passer un message, votre message !

Poissons : dans l’ombre, vous aurez tout intérêt où que vous soyez, à ne pas trop parler de vous, cela pourrait être mal interprété, ou mal répété. Parlez dans un climat de confiance !