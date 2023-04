L'horoscope du dimanche 16 avril 2023

Un rappel aux natifs des Poissons. Durant plusieurs années, je vous en ai déjà parlé, il est question de vous responsabiliser et ce sera sur une longue période, deux ans ! Vous en ferez le meilleur, c’est sûr !

Bélier : un petit rappel ! Durant les 2 années à venir, un évènement pourrait vous faire réfléchir sur ce qui est vraiment essentiel pour vous à présent !

Taureau : très plaisant ! Un ou une élu(e) de cœur vous donne des nouvelles. Et puis vous vous trouvez bonne mine, vous vous sentez bien dans votre corps !

Gémeaux : pleins feux sur votre job. Il y a du mouvement et vous devez prendre des décisions importantes. Profitez de ce dimanche pour y voir plus clair !

Cancer : très belle journée en vue ! Avec des opportunités de marquer des points auprès d’une personne qui vous plaît bien !

Lion : cette journée met à l’honneur vos finances, et votre vie intérieure. Vous avez besoin de vous exprimer, mais dans un lieu sûr, avec une personne de confiance !

Vierge : en cette mi-avril, vous pensez déjà à demain. Et sans doute aurez-vous l’occasion de parler de vos projets avec quelqu’un qui vous veut du bien !

Balance : soucieux de votre apparence, de votre forme aussi, vous faites les démarches afin de vous sentir mieux. Autre chose, il est nécessaire d’alléger votre emploi du temps !

Scorpion : la Lune est dans un signe ami, ce qui signifie que la journée s’annonce positive. Vos talents de parent ou d’amoureux, d’artiste aussi, sont reconnus au grand jour !

Sagittaire : vous ne tiendrez pas en place et il faudra parfois vous freiner. Cependant votre compagnie reste agréable, et très appréciée ! On vous aime, on vous pardonne !

Capricorne : et voilà que vous parlez davantage de vous. Vous communiquez sur vos ressentis, sur vos émotions, et cela rassure vos proches !

Verseau : l’actualité se porte sur votre argent, votre petite ou grande fortune. Vous saurez être généreux sans vous oublier d’ailleurs !

Poissons : en vue ? Vous et encore vous. La journée vous valorise pleinement. On sera attentif à vos actes et à vos paroles. Alors donnez le meilleur de vous !