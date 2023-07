L'horoscope du dimanche 16 juillet 2023

Une journée sympathique pour nos amis les natifs du Cancer, pour les Scorpion et les Poissons également ! Mais pas que…

Bélier : avec toute votre bonne volonté, vous devez faire face à des soucis familiaux, mais à présent vous pouvez communiquer avec tous, une vraie satisfaction !

Taureau : de très bonnes choses, parce que vous aurez l’intelligence d’agir aussi bien pour vous que pour les autres !

Gémeaux : vous n’êtes en retard de rien ! On vous attendra, alors ne stressez pas ! Et aujourd’hui, faites-vous plaisir en vous offrant un petit ou grand quelque chose !

Cancer : c’est votre jour, alors profitez-en pour faire entendre votre voix, elle sera écoutée. Vos actions portent leurs fruits ! Et ce, dès à présent !

Lion : vous faites passer un message, mais ne soyez pas inquiet si vous n’avez pas de réponse immédiate. Il faudra attendre mercredi ou jeudi !

Vierge : ce sont les amis qui sont au rendez-vous. Et puis vous voyez du monde, on vous invite. Et vous produirez votre petit effet, c’est certain !

Balance : vous serez rattrapé par votre vie professionnelle, ou par un engagement pris dans la vie publique. Ce n’est pas forcément plaisant mais vous faites face !

Scorpion : une journée qui s’annonce sous les meilleurs hospices, avec des occasions de vous évader, corps et esprit. Vous vous sentez régénéré, prêt à repartir pour assurer la suite !

Sagittaire : ne perdez pas de vue que l’être aimé a besoin de preuves d’amour. Même chose avec vos enfants ! Les mots ne suffiront pas !

Capricorne : à vous la vie relationnelle, avec de possibles rendez-vous côté cœur, comme de bons moments avec vos partenaires de travail !

Verseau : vous n’aurez pas le temps de vous poser trop de questions : vous vous attelez à une tâche délicate, ou vous réagissez afin de préserver votre bonne forme, bon courage !

Poissons : un ou une, élu de cœur vous fait signe, ce qui vous fait un bien fou ! D’autres partagent de bons moments entourés de leurs enfants !