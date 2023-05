L'horoscope du dimanche 21 mai 2023

Grâce à Mars, la planète guerrière au Lion à présent, les Lions, les Sagittaire, et les Bélier, se sentiront plus conquérants comme jamais !

Bélier : avec Mars en signe ami, c’est le secteur des amours, des enfants et de la création qui sont valorisés. Peut-être avez-vous un spectacle à préparer ?

Taureau : c'est du sérieux, il s’agit de votre petite famille, qui aura vraiment besoin de vous, et bien sûr, vous serez au rendez-vous. Mais ce sera épuisant !

Gémeaux : c’est une très bonne nouvelle. Un évènement vous fait sortir de votre quotidien. Et si vous étudiez, vous vous investissez davantage, et c’est une très bonne chose !

Cancer : pleins feux sur votre petite ou grande fortune. Vous luttez pour être bien rémunéré. Face à une injustice dans ce domaine, vous rectifiez le tir !

Lion : cette planète vous invite à l’action. Vous avez toutes vos chances ! Cependant, gare, cela peut vous rendre aussi un brin agressif ou impatient !

Vierge : Mars sera dans l’ombre de votre signe, le mieux sera d’être zen s’il y a des tensions ! Vos actions pourraient tarder à aboutir, ou on pourrait vous faire du tort, mais vous allez réagir !

Balance : vous vous investissez auprès de vos amis, et s’il y a un mariage, un anniversaire, vous serez de la fête du début à la fin !

Scorpion : avec Mars dans le secteur professionnel, il est question de lutter pour vous affirmer dans votre job, et de donner vie à vos rêves dans ce domaine !

Sagittaire : Mars en signe de Feu comme le vôtre, vous serez aux anges, avec un voyage réussi. Et vous aurez envie de vous cultiver, d’enrichir vos connaissances !

Capricorne : vous prenez soin de votre vie intérieure, en parlant de vous à une personne de confiance ou en exerçant une activité ‘zen’.

Verseau : cette période ne passera pas inaperçue avec un ou une autre qui vous demande des comptes. Vous devez faire vos preuves, prouver quelque chose. C’est parti !

Poissons : prévoyez un emploi du temps chargé, et pour d’autres, ce sera la nécessité de vous soigner, et de garder une bonne forme, corps et esprit !