L'horoscope du dimanche 22 janvier 2023

Il y a un signe heureux, en ce dimanche et c’est le signe du Verseau. Les natifs du Verseau sont plein d’énergie. Peut-être va-t-on tout simplement fêter votre anniversaire !

Bélier : cette conjoncture vous convient bien avec des satisfactions dans votre vie amicale, idéal pour un dimanche. Certains bossent dur sur un projet qui leur tient à cœur !

Taureau : lorsque je vous parle d’être audacieux, de faire face à des changements, il en sera question aujourd’hui amis Taureau ! Alors que ce soit côté cœur ou job, ayez l’esprit ouvert !

Gémeaux : en vous tournant vers votre bande d’amis, vous vous sentez plus en accord avec vous même ! C’est une belle journée qui vous attend !

Cancer : si le contexte n’est pas idéal aujourd’hui, vous serez en tirer le meilleur. Comment ? En étant créatif, récréatif, et en faisant appel à vos ressources intérieures !

Lion : ce n’est pas dans vos habitudes mais essayez pourtant de faire de la place à un ou une autre, surtout s’il y a un enjeu, amoureux, ou professionnel !

Vierge : cette journée destinée généralement au repos, vous n’en ferez rien ! Vous avez besoin de travailler, de mettre de l’ordre et de vous soigner si vous êtes fragilisé !

Balance : un belle journée, grâce à votre ami Verseau ! Une bonne nouvelle vous parvient dans votre vie affective. Elle vous donnera le moral ! Et les artistes sont super inspirés !

Scorpion : il se passe quelque chose dans votre vie familiale et il vous faut être présent. Avant de décider et d’intervenir, faites un tour de table !

Sagittaire : alors vous, vous serez très enthousiaste et les indécis, ceux qui voient noir, auront tout intérêt à partager de bons moments avec vous !

Capricorne : vous ne serez pas loin de votre calculatrice ! Vous comptez, vous dépensez, et vous y prenez un certain plaisir. De plus, vous serez très généreux !

Verseau : la Lune vous fait signe et met en valeur votre nature indépendante. Vous défendez vos intérêts, et vous mettez aussi toutes vos qualités au service d’une cause !

Poissons : ce dimanche vous donne envie de rester sous la couette et peut être y êtes-vous contraint pour cause de rhume… Profitez-en pour reprendre des forces morales et physiques !