L'horoscope du dimanche 23 juillet 2023

Les natifs signes d’Eau et du Cancer semblent tourner la page. Avec une envie parfois d’agrandir son cercle d’amis, et de réaliser un projet qui vous tient à cœur !

Bélier : ne vous énervez pas, restez calme si en famille, le climat est un peu tendu. Une période favorable est toute proche, un peu de patience !

Taureau : mieux que quiconque vous saurez trouver le ton juste pour que tous s’entendent. Le bénéfice sera aussi bien pour vous que pour les autres, bravo !

Gémeaux : vous êtes toujours très concerné par la famille, par vos finances également. Et comme vous ne lâchez rien, ce n’est pas toujours facile !

Cancer : de très bonnes choses, avec comme hier des possibilités de profiter de la vie en prenant la route, en tapant aux portes, afin de faire de nouvelles connaissances !

Lion : on vous remarque, on a sans doute besoin de vous, alors soyez prêt ! Surtout que dès à présent, sur le plan professionnel, c’est à vous de jouer !

Vierge : une journée efficace, comme vous la souhaitez. Vous serez satisfait de vous en soirée, votre enthousiasme fait des merveilles !

Balance : et si vous vous reposiez sur une épaule attentive. Et puis soyez réceptif à la personne sensible que vous êtes à l’intérieur !

Scorpion : cet été n’est pas forcément calme, et d’ailleurs dans votre esprit ça cogite. Un engagement est en vue, très positif, mais qui vous demande concentration !

Sagittaire : vous vous sentirez mieux que les jours précédents. Ne soyez pas pressé, pressé. Le paysage se dégage, le soleil arrive, il est de retour !

Capricorne : vous serez un allié de choc pour votre petite famille en tout premier mais aussi pour les êtres que vous appréciez, un peu partout !

Verseau : avec un ou une autre, vous refaites le monde, et ce n’est qu’un début. Il faudra bien évidemment lui faire un peu de place, mais ça en vaut la peine !

Poissons : ne perdez pas de temps avec les personnes qu’on dit "toxiques". Aujourd’hui la journée est idéale pour vous refaire une santé côté cœur !