L'horoscope du dimanche 27 août 2023

Les Capricorne du dernier décan, donc nés du 10 au 20-23 janvier, selon les années, se posent à nouveau des questions fondamentales sur leur existence !

Bélier : il se peut qu’un nouveau projet vous donne envie de vivre différemment, et vous mettrez tout en place pour le réaliser !

Taureau : au fil des heures, vous allez vous sentir plus serein, plus enclin à partager des moments authentiques et profonds avec votre entourage !

Gémeaux : il n’y a pas que l’argent dans la vie, et vous ressentez le besoin de nourrir votre esprit, et votre cœur aussi !

Cancer : ça se passe bien pour vous, avec des occasions de vous avancer dans vos tâches, diverses et variées. Seul bémol, trop vouloir en faire !

Lion : c’est tellement classique, mais oui, c'est en vous éloignant des soucis quotidiens que vous y reviendrez ensuite, tout frais, tout dispo !

Vierge : l’un de vos proches pourrait se sentir délaissé par vos soins ! Allez vite le ou la rassurer, car il ou elle a besoin de votre confiance pour avancer !

Balance : certains font des travaux dans la maison. Et il y a les autres qui se rassemblent en famille, et c’est extra !

Scorpion : vous dépendrez des autres. Il faut faire l’effort de porter votre confiance à autrui !

Sagittaire : vous tombez sous le charme d’un ou d’une inconnu(e) ! Les autres passent du temps avec l’élu de leur cœur. Et il sera aussi question de votre argent !

Capricorne : vous avez les rennes en main. Et aujourd’hui, il y aura du dépaysement et des sujets de réflexion pour tous !

Verseau : si vous étiez très sollicité, la tendance évolue. Ce dimanche, vous aurez besoin de vous recueillir et besoin d’exprimer vos ressentis !

Poissons : qui verraient du monde, du beau monde parfois. Ces rencontres vous permettent de nouer des liens durables !