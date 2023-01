L'horoscope du dimanche 29 janvier 2023

Bélier : ce dimanche vous permet de vous pencher sur vos finances. Et parfois d’être un peu léger et de vous accorder, pourquoi pas, un cadeau, ou de l’offrir à un être aimé !

Taureau : c’est un peu votre jour, et vous vous sentirez plus fort, plus heureux en somme. S’il y a un souci, on vole à votre secours !

Gémeaux : vous retrouver avec vous-même dans un endroit calme, retiré, et vous refaire une petite santé, psychique, et physique ! Voilà le programme de la journée !

Cancer : si vous attendez une somme d’argent, il en est question à présent, et tout le mois de février. Et puis aujourd’hui une personne amie vous retrouve, et ça fait tout !

Lion : il faudra trouver la juste mesure, le bon équilibre entre soumission et domination. Ça se joue dans votre sphère professionnelle, mais aussi au sein du foyer !

Vierge : bravo ! Vous prenez les bonnes initiatives, et êtes convaincant dans vos propos. Votre but n’est pas d’être en compétition, mais vous ne voulez pas vous décevoir !

Balance : il y aura un mélange de plaisir, de profiter de la vie, et l’envie de soigner votre intimité, la belle personne que vous êtes, en pleine évolution actuellement !

Scorpion : voilà une journée qui vous met en face d’un ou d’une autre. Ça risque d’être passionnant, mais laissez l’autre vous aborder en premier !

Sagittaire : vous mettez de la fantaisie là où vous êtes, en particulier, au travail. Et si vous êtes sans travail justement, cherchez aujourd’hui, vous aurez des résultats !

Capricorne : Votre ami Taureau œuvre pour vous, et de ce fait, à vous les satisfactions liées à vos qualités personnelles, vous serez fier d’être vous !

Verseau : vous avez du mal à vous exprimer ou vous êtes mal compris. Votre atout, c’est un regard, ou une action envers une personne à qui vous voulez plaire !

Poissons : belle journée avec une fête ou un voyage possibles. Et si vous êtes dans la communication, dans les médias, c’est votre jour !