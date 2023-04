L'horoscope du dimanche 30 avril 2023

Jupiter progresse ! Natif du Bélier, une victoire est en vue, si ce n’est pas déjà fait. Taureau, né en avril, le destin vous sourit bientôt, très bientôt !

Bélier : profitez encore de la chance qui vous est donnée de vous réaliser au grand jour ! Dès la mi-juin, vous aurez passé un cap !

Taureau : vous avez eu des moments difficiles. Ā présent vous pouvez envisager des moments meilleurs qui valorisent tout votre être !

Gémeaux : il est question de votre petite famille, et des personnes qui comptent pour vous. Vénus est là, et vos amours sont en bonne voie !

Cancer : la journée promet d’être douce. Comptez sur votre partenaire ou sur une autre personne sur votre chemin pour vous accompagner, et ce sera bien !

Lion : peut-être ferez-vous des achats ou bien vos comptes ? Car ce dimanche, l’actualité se porte sur votre petite fortune. Mais vous pensez aussi à votre travail !

Vierge : c’est vous l’élu de ce jour ! Comme je vous l’ai dit, une nouvelle période s’annonce, faite de voyages, de déplacements qui vous profitent ô combien !

Balance : tout en retrait, loin de l’agitation, c’est là que vous vous sentirez le mieux. Soignez votre corps, et tout le reste, afin d’être en bonne forme pour les jours à venir !

Scorpion : journée très agréable en vue, et c’est très mérité, vous vivrez de bons moments ! Il faut dire que votre personne sera très appréciée également !

Sagittaire : allez-vous travailler ? C’est possible ! Vous travaillez peut-être chez vous. Certains d’entre vous réfléchissent à une autre vie professionnelle !

Capricorne : vous allez adorer voir de nouveaux paysages, vous évader ! Cela ne vous empêche pas de finir un travail, qu’il faut rendre demain ou après-demain !

Verseau : c’est un jour béni pour partager des moments forts avec une personne que vous aimez. Et pour faire vos confidences à une personne de confiance !

Poissons : c’est une chouette journée, vous allez dialoguer avec l’amour de votre vie, et si vous êtes célibataire, ouvrez bien les yeux, et votre cœur ! Tout est possible !