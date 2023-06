L'horoscope du dimanche 4 juin 2023

La Pleine Lune au Sagittaire nourrit notre âme, elle dope notre envie de vivre, d’aller de l’avant !

Bélier : la Pleine Lune évolue dans le secteur du voyage. Vous allez voyager pour de vrai ou vous passer un bon film pour vous évader ! Acceptez toute invitation à vous dépayser !

Taureau : cette journée vous donne des occasions de vous sentir mieux corps et esprit. Vous vous ressourcez de l’intérieur pour vous sentir mieux à l’extérieur !

Gémeaux : une journée réussie avec une personne avec laquelle vous êtes engagé, ou pas encore. Faites-vous confiance !

Cancer : votre vie quotidienne prend de la hauteur. Vous améliorez votre vie de tous les jours, avec des petits riens, mais qui vous facilitent la vie !

Lion : cette Pleine Lune vous va bien. Elle met en exergue le domaine des amours, des enfants, et de la création. Et tous ces domaines vous conviennent bien !

Vierge : vous avez envie de vous faire entendre, et surtout d’être compris des vôtres. S’il y a eu des désaccords, vous vous investissez pour la paix !

Balance : soyez curieux et curieuse, en y mêlant toute votre intelligence et votre sensibilité. Les échanges, promis, seront très enrichissants !

Scorpion : pleins feux sur une négociation, ou bien sur une dépense à faire, ou une somme à recevoir. De toute façon, vous veillez au gain !

Sagittaire : de bonnes choses et surtout si vous avez un objectif, mettez tout en œuvre pour le réaliser, vous avez toutes vos chances !

Capricorne : vous pensez encore réussite professionnelle, mais aussi familiale. C’est ambitieux. Aujourd’hui, essayez de prendre du recul !

Verseau : c’est tout le contraire ! Montrez-vous, faites parler de vous ! La journée est faite pour vous !

Poissons : ça cloche parfois, et vous recherchez à être satisfait de vous. Dans votre vie publique, et sous votre toit, soyez sincère avec vous même, et ça ira !