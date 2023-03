L'horoscope du dimanche 5 mars 2023

On garde la tête haute ! Et vous natifs du Lion particulièrement, cette période vous importe, vous n’avez plus envie de vous mentir, vous voulez voir la vie telle quelle est, dans sa réalité !

L'horoscope de Catherine Viguié © Radio France

Bélier : vous appréciez ce jour, avec des opportunités de vous sentir aimé, désiré ! Cela vous donne des ailes ! Taureau : tout comme hier, vous devez absolument vous recentrer sur votre petite famille ou bien encore sur votre logis, votre habitation ! C’est important pour la suite ! Gémeaux : bien sûr c’est le week-end, mais certains d’entre vous pensent encore à leur travail. Et si vous êtes sur une voie, ne lâchez rien, c’est bien parti ! Cancer : c’est votre côté rêveur, votre douceur également qui feront que vous passez une belle journée ! Il est aussi question de monnaie, d’argent ! Lion : sur le devant de la scène, vous aurez votre mot à dire, ou bien encore vous intervenez et c’est tout à votre honneur ! Ayez confiance en vous ! Vierge : restez au calme, ne soyez pas trop exigent avec vous-même. Cependant une personne pourrait venir vous déranger, mais pour votre bien ! Balance : une journée sous le signe de l’amitié ! Vous saurez ouvrir votre porte aux habitués, aussi aux inconnus, à des personnes qui vous plaisent vous attirent, venues d’autres horizons ! Scorpion : une journée importante avec une tâche à finaliser, certains travaillent "pour de vrai". Ce qu’il y de bien, c’est que vous savez où vous allez, et vous avez des soutiens ! Sagittaire : peut-être vous êtes-vous accordé une escapade à deux, en solo, ou en famille ! D’une manière ou d’une autre, il vous faut prendre l’air ! Capricorne : vous serez ravi du travail accompli. Et aujourd’hui, vous faites un point, avec vous-même, y compris côté finances ! Verseau : une visite impromptue pourrait être la bienvenue ! Certains se font plaisir en dépensent leur argent, ou en comptant leurs économies ! Poissons : Toujours une belle période pour vous avec des possibilités d’égayer votre quotidien, d’y ajouter une note de fantaisie, vous êtes ravi !