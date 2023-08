L'horoscope du dimanche 6 août 2023

Une journée plutôt dynamique et ça convient parfaitement aux natifs du Bélier ! Ils mèneront la danse !

Bélier : ce devrait être une danse joyeuse, avec la chance comme alliée. Vous vous sentirez aimé, et vous serez, vous aussi un amoureux exquis !

Taureau : aujourd’hui, n’hésitez pas à vous détendre et à prendre le rendez-vous qu’il faut pour votre santé. Etre en retrait vous fera le plus grand bien !

Gémeaux : vous aurez envie de partager des moments entre amis, avec des opportunités de fêter quelque chose… Ce sera donc une belle journée !

Cancer : ne vous comparez pas aux autres, notamment dans votre milieu professionnel. Votre parcours n’est pas celui de votre collègue, et c’est tant mieux, vraiment !

Lion : où que vous soyez, vous appréciez de vous évader, aussi bien avec un bon livre dans les mains, qu’en parcourant le monde, à pied, à cheval, peu importe !

Vierge : la vie érotique, vos relations charnelles seront d’actualité. Les plus frustrés compensent par un achat coup de cœur !

Balance : vous êtes en attente d’une réponse sur le plan juridique ou au sujet d’un contrat. La réponse ne sera pas avant la fin août, alors essayez de vous détendre un peu !

Scorpion : on met votre bon cœur à contribution, et mieux que personne vous saurez prendre soin de ceux qui ont besoin de vous !

Sagittaire : il y a sans doute des choses qui vous opposent, vous et votre élu de cœur… Et si vous vous penchiez plutôt sur ce qui vous réunit l’un et l’autre !

Capricorne : c’est plus compliqué aujourd’hui. Vous vous heurtez à des membres de votre famille qui ne partagent pas votre avis. Il faudra faire des compromis !

Verseau : excellente journée, très divertissante, très diversifiée aussi. Il est question de dépaysement mais aussi d’envie de parler, d’écrire, et de vous cultiver !

Poissons : à vous les finances, et la nécessité de vous projeter vers l’avenir, avec quel argent ? Vous vous posez la question et y répondez aujourd’hui !