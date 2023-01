L'horoscope du dimanche 8 janvier 2023

Bélier : ce sont les êtres que vous aimez que vous voulez voir sans fard. Vous serez attentif au regard qu’ils posent sur vous !

Taureau : c’est en famille que cela se passe. Avec une actualité côté foyer parfois difficile, mais qui vous permet de repartir sur de nouvelles bases.

Gémeaux : un voyage ou une correspondance seront importants dans les mois à venir. Vous évoluez, et ça passe par une ouverture à d’autres gens, à d’autres cultures !

Cancer : l’accent est mis sur vos finances. Vous allez consacrer une somme à un achat ou autre projet, mais toujours lié aux biens matériels et à votre argent !

Lion : s’il y a des choses à changer dans votre vie, vous avez 6 mois pour l’envisager, et évoluer pour de vrai, sans vous mentir !

Vierge : vous avez soif de sérénité et de vous sentir apaisé ! Ce sera votre quête avant tout, et pour les mois à venir ! Sans bruit, vous progressez de l’intérieur !

Balance : si vous avez à faire à un public, à une clientèle mais aussi avec vos amis, vous aurez besoin que l’on vous parle avec sincérité. Si ce n’est pas le cas, autant vous éloigner !

Scorpion : vous vous affirmez en privé et à l’extérieur, et on fait avec vous. Dans les mois à venir, vous vous révélez aux autres, et vous vous révélez à vous-même !

Sagittaire : plus vous élargissez votre champ de connaissances, plus vous voyez de nouvelles têtes, et mieux vous vous sentez ! Un lieu pourrait être marquant dans les mois à venir !

Capricorne : jusqu’à environ septembre prochain, vous cherchez à mieux vous connaitre. Votre vie intérieure est une priorité, la sensualité, et les finances le seront aussi !

Verseau : vous êtes concernés avec une vie relationnelle qui évolue beaucoup, dans les mois à venir ! Tout est possible et cela dépend en partie de vous !

Poissons : vous vous consacrez à un travail ou vous cherchez un travail. Et puis vous prenez les rendez-vous afin de vous sentir mieux dans votre corps et votre esprit !