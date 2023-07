L'horoscope du dimanche 9 juillet 2023

On fait parfois appel à son sixième sens, et il en est question aujourd’hui ! Les natifs du Poissons pourront y avoir recours afin d’être bien aiguillés car ils prennent des décisions importantes à présent, et ce, durant 2 ans!

L'horoscope de Catherine Viguié © Radio France

Bélier : la Lune est chez vous pour 2 jours. Elle met l’accent sur votre vie de famille, et sur l’ambiance qui y règne ! Taureau : vous allez vous faire le plus discret possible, et vous aurez bien raison. Si vous devez vous reposer ou prendre soin de vous, c’est pour aujourd’hui ! Gémeaux : vous allez aimer ce jour ! Vous profitez de bons moments entre amis, ou bien encore vous fêtez un heureux événement ! Cancer : où que vous soyez, vous allez travailler pour de vrai, ou bien encore vous penserez à votre vie professionnelle. Ce sera positif ! Lion : la Lune est votre amie aujourd’hui, et elle valorise le dépaysement. Vous pourriez voyager, échanger avec des gens qui vous changent les idées ! Vierge : vous serez tenu de vous pencher sur ce qui vous est essentiel. Ainsi dans vos relations intimes, vous faites le point ! Balance : voilà un dimanche fait pour être deux, ou bien pour remettre en question votre relation. L’idéal, et vous en aurez la possibilité, ce sera de discuter ! De là naitra la lumière ! Scorpion : vous serez tellement exigeant avec vous-même, avec les autres aussi, qu’il vaudra mieux vous poser, sans quoi vous risquez d’être vraiment très fatigué ! Sagittaire : excellent ! Vous êtes fou amoureux ou vous passez du bon temps, avec vos enfants ! Et puis, vous aurez mille et une bonnes idées ! Capricorne : une journée pas vraiment zen et c’est votre petite famille qui vous demandera de l’aide et votre présence ! Bien sûr, vous assurerez ! Verseau : ne perdez pas de temps avec les personnes qui tenterez de vous décourager. Et en voyage, essayez de vous détendre un peu ! Poissons : il est question de votre argent, vous saurez agir au mieux afin de profiter des bonnes choses de vie sans mettre en danger votre budget !