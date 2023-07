L'horoscope du jeudi 13 juillet 2023

Deux tendances astro, une en matinée, une dès l’après-midi venue ! Avec une tendance favorable aux natifs du Taureau, puis aux Gémeaux ! Et tous deux auront leur chance ! Voyons pour tout le zodiaque !

Bélier : sûr, vous respirez en soirée ! Vous aurez fini de compter vos sous. Et alors une bonne nouvelle pourrait vous parvenir, un mail, un courrier que vous attendez !

Taureau : vous aurez passé un cap en journée, et vous ferez le point à tête reposée en soirée. Ça bouge dans votre vie, mais vous passez au concret, et c’est bien !

Gémeaux : au fil des heures, c’est de + en + à vous de jouer ! Vous serez au premier plan durant les deux jours à venir !

Cancer : si la journée est plaisante, veillez en soirée à ne pas vous imposer trop de choses, vous aurez besoin de faire une pause !

Lion : pour vous aussi ça bouge actuellement. Et il vous appartient de savoir ce que vous souhaitez, afin que ce soit vous qui décidiez, et pas l’autre à votre place !

Vierge : avec cette conjoncture, vous relevez un défi, et vous êtes seul à pouvoir agir. Cela devrait d’ailleurs vous plaire, vous êtes assez indépendant !

Balance : en vous associant vous serez plus fort. Acceptez les conseils des autres, ils vous permettent d’avancer plus vite, et surtout de meilleure manière !

Scorpion : la journée est toujours très constructive sur le plan relationnel. Plus tard dans la journée, vous vous occupez de vos finances.

Sagittaire : ne vous éparpillez pas, restez concentré sur vos souhaits qu’ils soient liés à votre job, ou à votre foyer !

Capricorne : vous vous distrayez dans un premier temps, mais ensuite, à vous les tâches parfois pénibles à assumer. Bientôt vous passerez à autre chose !

Verseau : au programme, la famille et la maison, puis l’envie de vous détendre, et de vous sentir aimé ! La bonne nouvelle, c’est que vous avez toutes les chances de l’être !

Poissons : vous serez une chouette personne en journée, en soirée aussi mais une préoccupation pourrait ternir votre empathie et votre bonne humeur, ce sera passager !