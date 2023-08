L'horoscope du jeudi 17 août 2023

Un message aux natifs de la Vierge. Dans les semaines à venir, vous ne lâchez rien, vous êtes combattif, et déterminé !

Bélier : vous ne manquez pas de travail, y compris en vacances. Peut-être qu’une personne a besoin de vous, et vous êtes là pour elle, bien sûr !

Taureau : vous avez tendance à trop stresser. Heureusement, aujourd’hui, vous respirez un air nouveau. Quelqu’un que vous aimez vous fait signe !

Gémeaux : tout se passe en famille. On peut compter sur vous pour apporter une note de fantaisie, d’amour aussi !

Cancer : durant un certain temps il est nécessaire de vous changer les idées, et de lier des contacts joyeux, pas déprimants !

Lion : il est à présent question de votre argent, et vous en ferez quelque chose de bien. Ceux que vous aimez en profitent !

Vierge : réjouissez-vous, c’est votre jour. Et pour ceux qui avaient le cœur triste, les occasions d’être consolé, et plus tout seul, seront multiples !

Balance : aujourd’hui, il vous est difficile de sourire ! Ce sera passager, mais essayez toutefois de saisir les bons moments de la vie ! Il y en aura !

Scorpion : on peut imaginer que cette journée sera plus agréable, moins tendue que les précédentes. L’amitié, et l’amour vous tiennent chaud !

Sagittaire : on y revient : vous faites face à des responsabilités. On peut espérer que vous prendrez du recul jusqu’à la fin du mois !

Capricorne : il est aussi question de voyager et sans doute de vous retrouver dans un endroit que vous adorez !

Verseau : c’est toujours votre vie relationnelle qui vous passionne. Mais aussi vos finances, votre vie spirituelle et sensuelle et érotique pour d’autres !

Poissons : une journée toute faite pour rencontrer l’âme sœur et pour vous réconcilier en amour, comme au travail !