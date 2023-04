L'horoscope du jeudi 20 avril 2023

Deux tendances, l’une de jour, l’autre de nuit ! Favorable aux Bélier, Sagittaire et Lion en tout premier. Et vous, Taureau, Vierge et Capricorne, au fil des heures, et surtout en soirée, ce sera à vous d’occuper la scène !

L'horoscope de Catherine Viguié © Radio France

Bélier : dans quelques semaines, vous ferez le bilan de ce début d’année. Vos conclusions donneront la note à cette seconde partie d’année, très liée aux finances ! Taureau : surtout ne vous désespérez pas si vous n’avez pas de nouvelles de votre élu de cœur ! Et en attendant, profitez de ce jour pour vous faire un petit plaisir, rien qu’à vous ! Gémeaux : vous n’aurez pas vraiment besoin que l’on vous réconforte, vous êtes bien entouré, et une personne qui a de l’influence vous facilite la vie ! Cancer : soyez plus sûr de vous ! Même si vous ne le montrez pas, vous craigniez de ne pas être à la hauteur. Vous devez vous écouter ! Lion : un peu comme hier, la journée s’annonce dépaysante. Soit vous voyagez, soit vous avez des nouvelles d’une personne qui habite loin. Cela vous fera du bien ! Vierge : gare au stress, vous risqueriez de tomber malade, uniquement parce que vous vous faites trop de souci ! La semaine prochaine sera très agréable ! Balance : une journée à nouveau importante pour vous avec une signature entre vous et un partenaire de travail. Et les amoureux ont toutes leurs chances ! Scorpion : s’il vous faut encore donner de vous et que vous ne comprenez pas trop pourquoi, pas d’inquiétude. Dès cette fin de semaine, tout ou presque s’éclaircit ! Sagittaire : si vous êtes parent, vous aurez de belles satisfactions. Et ce jour est idéal pour donner rendez-vous à l’homme ou la femme qui fait battre votre cœur ! Capricorne : vous ne pouvez pas tout décider tout seul. Et ce jour est parfait pour réunir la famille, et parler, échanger tous ensemble ! Verseau : vous vous faites entendre ! Si vous avez une clientèle, si vous travaillez dans les médias, ou autre métier de communication, on vous écoute ! Poissons : encore aujourd’hui, il faudra compter vos sous ! Vous avez sans doute un projet à financer ! Faites-vous aider et conseiller ! Ne restez pas tout seul à cogiter !