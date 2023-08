L'horoscope du jeudi 3 août 2023

Les natifs du Verseau doivent relever un défi, et ne pas hésiter à répondre oui, ou non, à toute personne qui les sollicite !

Bélier : aujourd’hui, vous vous sentirez plus vulnérable, plus sensible à ce que l’on dit de vous, et à comme on vous parle.

Taureau : de belles occasions de vous exprimer avec l’être aimé, voire adoré pour certains en ce moment. Il sera réceptif à vos désirs !

Gémeaux : vous ne vous sentirez pas sur la même longueur d’onde que votre entourage. Attendez dimanche, tout sera plus aisé !

Cancer : Super journée, allez-vous partir en voyage ? De toutes façons, vous aurez mille occasions de vous changer les idées !

Lion : cette journée met en évidence vos finances, mais aussi votre vie intime. Vous abordez les deux domaines avec beaucoup de tact et d’intelligence !

Vierge : préparez-vous à voir du monde, et peut être est-ce le jour pour faire La rencontre, ou signer le contrat du siècle !

Balance : comme d’autres natifs du zodiaque, vous aurez le sentiment que certaines personnes se plaignent trop ! Et ça vous agacera un peu !

Scorpion : vous serez à votre aise. Ce sera une journée idéale pour progresser dans votre vie personnelle, créative, amoureuse également !

Sagittaire : vous réagissez à certaines injustices. Et on peut compter sur vous, vos actes porteront leurs fruits !

Capricorne : vous vous dévoilez davantage. On aura plaisir à vous rencontrer, et pour les personnes proches, à mieux vous connaitre !

Verseau : de toute évidence vous doutez côté finances. Petit à petit vous optez pour le bon achat, ou la bonne économie ! Faites-vous confiance !

Poissons : cette journée vous appartient. Rendez-vous demain soir, pour apprécier tout ce que vous aurez mis en œuvre pour améliorer votre vie !