L'horoscope du jeudi 6 juillet 2023

Une partie de la journée sera ensoleillée pour les Gémeaux et les Balance, mais aussi, oui, les natifs du Verseau ! Soyez à l’écoute !

Bélier : ce jeudi est plaisant. Vous trouvez les bonnes personnes pour vous donner un coup de pouce, et si vous avez un bon projet, il voit bientôt le jour !

Taureau : une belle période pour vous dépayser, et voir autre chose que votre quotidien habituel. Une personne pourrait y contribuer !

Gémeaux : vous n’appréciez pas que l’on vous dise ce que vous avez à faire ? Dites-le ! Certains prennent la route des vacances !

Cancer : vous voulez le ou la séduire et vous n’hésitez pas à dépenser votre argent pour rendre plus confortable, sa vie et la vôtre !

Lion : à nouveau cette journée sera importante pour vous, avec peut être un contrat signé, une rencontre imprévue et bienvenue !

Vierge : une journée dédiée à votre forme et à votre santé. Et pourquoi pas ? Vous trouvez le bon médecin, le bon remède, et vous repartez rassuré !

Balance : essayez de ne pas vous mettre trop de pression ! En tant que parent, en tant qu’amoureux. Si vous devez créer quelque chose, que ce soit avec plaisir !

Scorpion : pleins feux sur votre petite famille, sur votre lieu de vie également. Et on peut compter sur vous pour apporter vos idées, de très bonnes idées !

Sagittaire : comme hier, vous aurez l’occasion de vous détendre. Vous êtes loin de chez vous, ou vous échangez avec des personnes qui vous divertissent !

Capricorne : c’est en jetant un œil sur votre budget que vous vous sentirez plus serein ensuite. On pourrait vous proposer un marché, et vous ferez de bonne affaires !

Verseau : vous allez aimer ce jour, varié, avec une personne proche ou lointaine, mais dans les deux cas, elles vous veulent du bien !

Poissons : vous aimez vous ressourcer tranquillement au calme, avant de repartir de plus belle, davantage en accord avec votre qui vous êtes !