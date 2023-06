L'horoscope du jeudi 8 juin 2023

Suite à l’évolution des planètes, un point pour chaque signe avec Vénus et Mars au Lion et l’influence que cela donne pour chaque signe !

Bélier : vous pouvez vous réjouir, votre vie sentimentale prend une nouvelle direction, un nouveau départ pour certains ! Et avec les enfants, cela promet d’être bien animé!

Taureau : tout se rapporte à la vie de famille, et si vous êtes célibataire, et sans enfant, vous vous occupez de personnes proches, et qui ont besoin de vous !

Gémeaux : une belle journée, et ça va continuer ! Vous préparez pour certains, une fête, un évènement, ce qui vous enchante !

Cancer : il est difficile en ce moment de savoir ce que vous voulez. Pas de stress, à votre période anniversaire, cela s’éclaircira !

Lion : il y a quelque chose d’irrésistible chez vous ! Une personne sur cette terre vous courtise, à moins que vous ne gagniez des points dans le domaine du travail.

Vierge : une relation cachée ou qui vous fait souffrir sera d’actualité. Vous n’avez pas d’autre choix que de sublimer ce moment, en écrivant par exemple !

Balance : la vie festive, l’amitié comme l’amour sont au rendez-vous. Mais aussi un projet qui voit bientôt le jour !

Scorpion : Une période propice à une amélioration liée à votre job. Si vous en changez, si vous en cherchez un, ne lâchez rien !

Sagittaire : vive l’évasion sous toutes ses formes ! Préférez toute occasion de vous divertir et de bouger, plutôt que de rester chez vous !

Capricorne : vous n’aurez pas envie de donner d’explication et vous aurez envie de mener votre petit chemin comme bon vous semble !

Verseau : votre sensibilité pourrait être mise à l’épreuve… Ce qu’il faut, c’est savoir ce que vous attendez des autres ! Et ça ira mieux dans votre esprit !

Poissons : pensez à vous reposer, votre forme, votre santé en dépendent. Et dites oui aux attentions délicates, venues de l’extérieur!