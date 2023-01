L'horoscope du lundi 3 janvier 2023

Bélier : encore une histoire d’argent, avec le plaisir d’offrir et de recevoir, puis le plaisir d’échanger, de parler de tout et rien, en fin de journée !

Taureau : ce mardi vous apporte de grandes satisfactions ! Un peu le résultat des jours passés. Et c’est bien mérité. Ensuite, vous comptez vos sous, ce soir même !

Gémeaux : pas au top en tout début de journée, petit à petit, tout va mieux, bien mieux. Votre influence est forte, et sans en abuser, vous faites au mieux pour tous !

Cancer : l’esprit de fête ? Vous l’aurez encore quelques heures, puis vous vous recentrez sur vous ou sur une personne qui a besoin de vous !

Lion : grands ou petits vous prenez vos marques, et ça vous réussit vraiment ! Plus la journée défile, plus vous êtes à votre aise !

Vierge : vous aurez du cœur ! Bien sûr vous gardez un œil sur vos affaires, et vous aurez du travail, mais avant tout, ce qui vous importe, c’est l’autre, les autres !

Balance : comme les voyages sont d’actualité, vous pourriez être en partance ou de retour. Mais aussi avoir tout simplement envie de vous changer les idées, où que vous soyez !

Scorpion : on aimera vous avoir à nos côtés. Vous avez vos préoccupations, mais vous savez prendre le temps pour les êtres que vous chérissez !

Sagittaire : essayez d’être à l’écoute des uns et des autres, on vous en sera reconnaissant. Surtout dans l’après-midi, mais aussi et surtout, en soirée !

Capricorne : beau début de journée, vous vous sentez vraiment bien. Puis vous abordez des sujets importants liés à votre travail, vous vous organisez !

Verseau : ça se passe bien ! Au fil des heures, la vie affective prend toute son importance, et vous ferez partie des heureux élus, avec de bonnes nouvelles en vue !

Poissons : une journée en demi-teinte, si l’amitié vous tient chaud, vous devrez aussi vous affirmer au sein de la famille, dans votre foyer, et ne pas vous laissez faire !