L'horoscope du lundi 30 janvier 2023

1 journée et 2 tendances, l’une de jour, l’autre un peu plus tard ! La première profite aux signes de Terre, la seconde, au fil de la journée, profitera aux signes d’Air.

Bélier : au fil des heures, vous vous sentez nettement mieux. Et vous pouvez compter sur des soutiens et des amis de choc pour vous appuyer dans vos démarches !

Taureau : il vous faut assurer, encore et encore, oui mais c’est certain, dans votre vie sentimentale, quelqu’un vous assure de son amour et de sa confiance !

Gémeaux : vous vous sentez pousser des ailes. Si vous étiez retenu, empêché, à présent vous êtes presque libre comme l’air pour foncer et réaliser vos objectifs !

Cancer : ne vous en faites pas ! Autre chose, une bonne nouvelle devrait vous parvenir côté finances, dans les semaines à venir !

Lion : vous allez aimer cette journée et contrairement à d’autres natifs du zodiaque, vous trouvez un peu de légèreté dans un contexte parfois difficile !

Vierge : c’est en accordant de l’importance aux autres, et peut être à une personne en particulier, que vous vous sentirez mieux, bien mieux même !

Balance : il ne sera pas question de vous ennuyer aujourd’hui ! Et vous aurez la tête ailleurs. Pour certains, il est aussi question de voyager !

Scorpion : une belle journée côté budget et monnaie. Belle, car vous saurez ce qui est essentiel pour vous. Vous souhaitez que vos dépenses aient du sens !

Sagittaire : on apprécie votre présence. Et c’est donc Le jour pour lui donner rendez-vous et pour vous retrouver avec une personne aimée !

Capricorne : ce sera difficile de faire sans vous ! Vous bossez dur, vous êtes ambitieux, et vous serez là où il faut être. Oui mais gare toutefois à votre santé !

Verseau : vous privilégiez les rapports humains et cela risque de vous peser si tout est trop virtuel. A vous le présentiel, et de plus, vous serez très écouté, très apprécié !

Poissons : s’il y a des ombres dans votre vie, sachez qu’avec Vénus, quoi qu’il en soit, votre vie sera plus agréable. Il y a de l’espoir quelque part ! C’est certain !