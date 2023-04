L'horoscope du mardi 11 avril 2023

A nouveau une journée favorable aux Sagittaire et aux natifs du Bélier et du Lion. Je n’oublie pas les Balance qui ont beaucoup à jouer en ce moment ! Soyez solide et solidaire !

L'horoscope de Catherine Viguié © Radio France

Bélier : signe de Feu, la journée s’annonce intéressante, et valorisante d’ailleurs. Les affaires reprennent et une réponse que vous attendiez, ne tarde pas à venir ! Taureau : à quelques jours ou semaines de votre anniversaire, ne vous montrez pas impatient. Vous ferez la différence avec d’autres, ayez confiance en vous ! Gémeaux : il est encore question du rapport aux autres, qu’il s’agisse d’un partenaire de cœur ou d’un partenaire de travail. Vous ne serez pas toujours d’accord, alors écoutez-vous les uns, les autres ! Cancer : vous êtes en correspondance avec une personne éloignée, ou vous partez en voyage. Quoi qu’il en soit, vous aurez soif de dépaysement ! Lion : si vous prenez le temps de la réflexion, vous atteindrez votre objectif. La journée sera de toute façon très plaisante ! Vierge : on apprécie d’être en votre compagnie, et s’il y a des tensions au sein de votre foyer, il suffira de peu pour que l’atmosphère soit à nouveau très agréable ! Balance : vous avez une décision à prendre et vous hésitez beaucoup, peut-être trop. N’hésitez pas à demander conseil à votre entourage ! Scorpion : vous mettez de l’argent de côté pour un projet qui vous tient à cœur. Ce projet prend forme en seconde partie d’année ! Sagittaire : une journée qui vous appartient, au cours de laquelle vous occuperez une place centrale. Vous trouvez les bons mots pour convaincre et vous captivez votre auditoire ! Capricorne : cette journée vous invite à relâcher votre rythme, soutenu ces derniers temps. Surtout que demain, ça repart, vous serez sur les starking blocks ! Verseau : et si vous acceptiez de vous distraire, et ce, en bonne compagnie, entouré des personnes que vous appréciez. C’est aussi l’occasion de lier nouvellement connaissance ! Poissons : il vous faudra faire un effort de compréhension afin de vous rapprocher d’une personne qui compte pour vous ! Essayez ! Vos efforts seront payants !