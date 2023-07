L'horoscope du mardi 18 juillet 2023

Aujourd'hui, une dédicace aux signes de Feu, aux Lion, aux Bélier et aux Sagittaire qui obtiennent un certain succès dans leur vie ! Les signes d’Air en profitent, Balance, Gémeaux et Verseau !

L'horoscope de Catherine Viguié © Radio France

Bélier : au fil des heures de la journée, vous trouvez votre rythme de croisière. Et votre actualité se fait plus plaisante, plus récréative, pour votre grande satisfaction ! Taureau : si les voyages et le dépaysement sont de la partie, peu à peu, vous faites face à des obligations familiales, il faut parfois agir vite ! Gémeaux : de bonnes choses avec une Lune qui visite le secteur de la communication. Et d’une manière ou d’une autre, vous trouvez votre bonheur en allant vers les autres ! Cancer : il faudra veiller sur vos sous, et faire vos comptes si besoin. Pour certains, c’est l’occasion d’offrir un petit rien mais qui fera très plaisir ! Lion : et pour vous c’est important, moins de lenteur, tout repart. Vous êtes au premier plan dès l’après-midi et pour deux jours, ce sera à vous de jouer ! Vierge : surtout n’allez pas trop vite, prenez le temps de la réflexion avant de dire oui ou non à une proposition. Heureusement, vous êtes bien entouré, bien conseillé, et bien aiguillé ! Balance : si le climat était un peu tendu, dès la soirée venue, vous saisissez les occasions de vous distraire, de sortir et de voir du monde ! Scorpion : en cette mi-juillet, allez-vous recevoir une nouvelle concernant votre avenir professionnel ? Ou tout simplement, vous travaillez pour de vrai ! Sagittaire : ce qui est bien et qui enchante vos proches, les inconnus aussi, c’est votre esprit d’ouverture ! On aura envie de vous suivre ! Capricorne : autre ambiance pour vous, avec deux jours pour vous sentir plus spirituel, plus proche de votre univers intérieur, et seuls les privilégiés pourront y accéder ! Verseau : on connait votre goût pour l’indépendance, et pourtant, il se passe quelque chose aujourd’hui. Vous ouvrez votre porte, vous faites de la place à quelqu’un d’autre ! Poissons : vous allez bosser dur à une tâche qui vous motive mais vous demande beaucoup d’attention !