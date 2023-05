L'horoscope du mardi 23 mai 2023

Avec le Soleil au Gémeaux, amis Gémeaux et Sagittaire vous serez très impliqué. Mais quand est-il aussi, oui, pour les 10 autres signes ?

Bélier : et bien durant un mois vous vous changez les idées, en voyageant, ou en restant à domicile, mais vous vous distrayez d’une manière ou d’une autre !

Taureau : un enjeu dans votre vie nécessite une somme d’argent, ou bien encore vous remettez en question votre style de vie et de consommation !

Gémeaux : vous aurez des occasions de vous réjouir, et ce qu’il y a de bien, c’ est que vous en ferez partager tout votre entourage !

Cancer : vous n’aurez pas très envie de faire le beau ou la belle mais à l’abri, d’être sous votre carapace, loin de l’agitation. L’occasion de vous ressourcer en solo !

Lion : vous fêtez quelque chose, vous voyez du beau monde. Et si un projet est en bonne voie, vous le devrez en partie à vous-même, bravo !

Vierge : le travail, votre vie professionnelle, seront d’actualité durant un mois environ. Dès à présent, pensez à une amélioration, que souhaitez-vous ?

Balance : une belle journée, une belle période avec des propositions de voir du pays, de prendre le large et de respirer un autre air !

Scorpion : votre argent sera au rendez-vous durant plusieurs semaines. Vous négociez pour vous, pour les autres, et vous serez, c’est sûr, très habile mais juste !

Sagittaire : la vie relationnelle est au premier plan. A vous de rêver, d’espérer et de faire le ménage si nécessaire dans votre vie affective, et professionnelle !

Capricorne : vous ne vous ennuierez pas une seconde ! Le risque c’est de trop en faire et de craquer. Alors soyez doux avec vous- même, écoutez-vous !

Verseau : un mois pour créer, et réaliser l’œuvre de votre vie ! Et les liens avec vos enfants et votre élu de cœur se resserrent !

Poissons : ce sera parfois éprouvant : vous devez assurer côté foyer, sur le plan familial, et au sujet de votre logement. Vous serez aidé !