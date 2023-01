L'horoscope du mardi 24 janvier 2023

Bélier : une journée au cours de laquelle vous n’aurez pas forcément la priorité. Et tout intérêt à rester un peu en retrait, le temps de faire le point !

Taureau : une journée qui sera d’ordre sentimental. Un amour va bien et vos talents d’artiste sont mis à l’honneur. Une belle journée en somme !

Gémeaux : il y a certaines choses que vous devez assumer, et à présent, même plus peur ! Vous avez la force et la forme pour vaincre. Et certains voyagent !

Cancer : aujourd’hui est un petit cadeau ! Vous avez la possibilité de vous dépayser, l’esprit, le corps… Et parler avec des personnes inconnues ou lointaines vous enchante !

Lion : une journée au cours de laquelle vous mettez le nez dans vos comptes. En cette période, restez ouvert à la négociation, pour réaliser de bonnes affaires !

Vierge : Soyez prêt natifs aujourd’hui et demain ! Il s’agit de rencontrer un partenaire de cœur ou de travail, et de discuter, de vous entendre aussi !

Balance : vous pourriez vous sentir vulnérable, trop fragile, et c’est dommage ! Si vraiment ça ne passe pas, regardez autour de vous, on adorera vous aider !

Scorpion : vous serez votre meilleur ami, et si vous en doutez, vos enfants et un amour aussi sauront vous prouver comme ils tiennent à vous !

Sagittaire : aujourd'hui, vous devrez faire appel à votre sens des responsabilités et prendre les bonnes décisions au sujet de votre foyer !

Capricorne : une belle journée qui vous invite à davantage parler de vous, et ce sera bien. Afin de progresser vous, et les autres !

Verseau : l’actualité concerne vos finances et oui, vous allez dépenser, ou économiser. Mais quoi qu’il en soit, vous serez satisfait en fin de journée !

Poissons : veillez à ne pas être trop sensible, trop perturbé par des reproches qui ne seront de toute façon pas justifiés !