L'horoscope du mardi 25 juillet 2023

Une journée d’été qui valorise les natifs du Lion ! Vous retenez l’attention et il est difficile de faire sans vous !

Bélier : la journée est faite de réjouissances auprès de personnes aimées. Et qui sait, si vous êtes à la recherche d’un amour, vous le trouverez peut être!

Taureau : très mobilisé par votre foyer, il est essentiel de vous accorder des pauses en solo. N’hésitez surtout pas à vous ressourcer, où que vous soyez !

Gémeaux : il est question de communication et de voyages et vous en profitez pleinement. Le bémol, c’est la famille, elle vous demande beaucoup d’attention !

Cancer : essayez de ne pas réagir trop vite et prenez le temps de la réflexion. Dans votre vie privée, en réagissant plus calmement, tout ira mieux !

Lion : on fera avec vous. Et dans votre intérêt il sera bon de vous montrer conciliant et ne pas vous mettre à dos la hiérarchie car vous pouvez aller loin !

Vierge : toujours une lutte en vue, et qui vous demande beaucoup d’efforts. Et vous ne pouvez pas toujours en parler au grand jour, vous êtes un peu seul pour tout assumer !

Balance : c’est une très agréable journée ! Vous aurez, comme ces jours derniers, votre moment de gloire, et ce, de manière naturelle, en toute simplicité !

Scorpion : ne vous exposez pas de trop, ou retrouvez-vous avec la personne que vous préférez ! Et gare aux bobos de toutes sortes ! Prenez soin de vous !

Sagittaire : une journée délicieuse pour vous retrouver entre amis, pour inviter, être invité, et passer de bons moments avec vos proches !

Capricorne : heureusement en vous évadant de votre quotidien, vous retrouvez votre belle énergie. Et aujourd’hui vous en aurez besoin, au sujet de votre travail !

Verseau : une journée idéale pour prendre le large ! Proche de chez vous, ou pas, en vous changeant les idées, vous vous sentez tout neuf et ressourcé !

Poissons : vous pourriez être fatigué, par un travail prenant. Heureusement vous avez des alliés, et même sans eux, votre richesse intérieure fera tout le reste !