L'horoscope du mardi 27 décembre 2022

A nouveau quelques notes à l’attention des natifs du Verseau ! De la chance, vous en aurez en 2023, et surtout dès la fin avril. Vous vous sentirez de plus en plus libre de vivre et d’agir, comme bon vous semble, Saturne s’en va !

Bélier : vous faites une sélection dans votre cercle amical. Vous gardez les bons amis, ceux qui sont fiables et sincères ! Une très bonne chose !

Taureau : vous revoyez votre copie au sujet de votre travail et du rôle que vous exercez dans la vie en général. La période s’y prête, profitez-en !

Gémeaux : au sein de votre petite famille, ça évolue. Il peut y avoir des départs et des personnes qui reviennent sous votre toit. Vous gérez !

Cancer : gare à un trop plein d’émotions ! Vous serez sensible à ce que l’on vous dit, et à Qui vous le dit ! Prenez peut être du recul !

Lion : Noël, vous donne l’occasion de vivre de nouvelles rencontres, mais aussi de mieux lier connaissance avec les personnes aimées !

Vierge : toujours la nécessité de prendre soin de vous, ou d’un de vos proches. Et pour cela, on peut compter sur vous ! Et puis vous vous vous organisez !

Balance : une journée idéale pour dire à ceux auxquels vous tenez, comme vous les appréciez ! Que vous les aimez !

Scorpion : vous vous sentez responsable, en particulier si vous êtes parent, ou grand parent ! Votre rôle dans une assemblée a toute son importance !

Sagittaire : si vous avez des frères et des sœurs, il vous importe de bien vous entendre. Et si ce n’est pas le cas, c’est vous qui tentez d’arranger les choses !

Capricorne : sans doute serez-vous moins méfiant, plus ouvert à tous, et la personne aimée, et bien, elle appréciera !

Verseau : profitez de ce jour qui vous permet de vous épanouir dans un univers qui vous convient bien. L’air de rien, vous faites votre place !

Poissons : La pépite pour vous c’est de ne pas craindre de vivre différemment du reste du monde, et en tout premier lieu… de votre famille