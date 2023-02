L'horoscope du mardi 28 février 2023

Un message pour les natifs du Sagittaire : la planète Mars, installée au Gémeaux, s’oppose à votre signe et ce n’est pas forcément négatif !

Bélier : c’est l’assurance de vivre de bons moments entre amis, et de voir aboutir l’un de vos projets, précieux à vos yeux !

Taureau : l'argent, l’argent ! On vous connait généralement bon économe tout en sachant vous faire plaisir également. Et ce sera le cas aujourd’hui !

Gémeaux : vous serez ambitieux. A vrai dire, une envie de vous affirmer vous titille depuis des mois et c’est bientôt à vous de jouer ! Vous vous préparez !

Cancer : on pourrait vous faire une proposition pour un nouveau job, et vous avez tout intérêt à étudier la proposition ! Et puis pensez à vous reposer un peu !

Lion : il n’y a pas de mal à demander conseil si vous ne savez pas trop quoi décider. Cela concerne votre travail, vous vous posez des questions, alors allez-y, parlez-en autour de vous !

Vierge : c’est une belle journée pour progresser en toute confiance. A une seule condition, accepter de faire des compromis, et ne pas vous la jouer "solo" !

Balance : vous allez apprécier cette journée ! Il y a de l’amour dans l’air et des bons sentiments. Ce peut être aussi un enfant qui vous témoigne de son affection !

Scorpion : l’argent est à l’honneur mais tout autant est à l’honneur votre envie d’aller à l’essentiel dans votre vie et de vous sentir bien avec vous-même en tout premier !

Sagittaire : en vue, votre couple. Et s’il y a mésentente, ce sera ponctuel, vous faites tout pour vous réconcilier. Même chose si c’est un souci au travail !

Capricorne : de nouvelles perspectives, avec l’opportunité de faire de bonnes affaires. Quel que soit votre rôle dans la société, et sur le plan des finances, il y a du mieux !

Verseau : c’est parti pour choisir vos amis, des vrais, et en amour, il n’est pas question que l’on vous prive de votre liberté de respirer !

Poissons : des satisfactions toutes simples ! Comme le fait de vous trouver en beauté, ou mieux encore, c’est quelqu’un qui vous le dit, quelqu’un que vous aimez beaucoup !