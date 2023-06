L'horoscope du mardi 6 juin 2023

Vénus change de signe ! Surnommée "la petite bénéfique", elle quitte le signe du Cancer et elle s’envole chez vous, charmants Lion !

Bélier : Vénus arrive à temps pour célébrer et améliorer la vie de vos amours. Elle fait des merveilles dans le domaine affectif et nourrit votre imagination si vous êtes artiste aussi !

Taureau : la famille sera source d’apaisement pour certains, de joie également. Mais attention toutefois à ne pas trop donner de vous, préservez-vous !

Gémeaux : vous allez adorer cette période, faite de satisfactions liées à votre envie de voir d’autres lieux, d’autres gens que ceux habituellement !

Cancer : une bonne nouvelle vous donne le sourire au sujet de vos finances. Vous aurez envie de vous faire plaisir et de partager aussi !

Lion : vous avez envie de plaire à quelqu’un ? Et bien à présent avec cette jolie Vénus chez vous, c’est parti ! Votre charme agit !

Vierge : cette Vénus dans le signe majestueux du Lion illumine votre univers intérieur. Elle fait la part belle à vos émotions, à vos ressentis les plus personnels, les plus intimes !

Balance : excellent pour vous avec une Vénus qui met l’accent sur votre vie amicale, et pour certains, amoureuse. Et puis, à vous les sorties, les réceptions et les invitations !

Scorpion : pleins feux sur votre avenir professionnel. Et si vous occupez un rôle dans la vie publique, même chose, ça bouge !

Sagittaire : Vénus vous donne des ailes ! Vous allez parcourir du chemin… Et le chemin vous sera facilité si vous souhaitez apprendre, vous cultiver !

Capricorne : à présent, la chance est liée à votre vie spirituelle, à votre monde intérieur. Vous prenez soin de votre forme, avec pour allié un bon ami, un bon amant, ou bon thérapeute !

Verseau : Vénus s’installe pour un moment dans le signe opposé et complémentaire au votre. C’est grâce aux autres que vous avancez. Laissez-les vous aborder !

Poissons : vous vous donnez du mal pour rendre le quotidien plus agréable. Sachez que vous serez très aidé et que votre travail paiera et plaira !