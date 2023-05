L'horoscope du mardi 9 mai 2023

Natifs du Capricorne, vous qui aimez plutôt tout contrôler, vous pourriez lâcher un peu. Une personne pourrait vous faire tourner la tête ! Laissez-vous séduire, ça vous fera du bien !

Bélier : toujours le foyer en vedette, et les finances aussi. L’occasion de faire des travaux et de gâter les êtres que vous aimez !

Taureau : vous avez pris des décisions, et à présent vous les concrétisez. C’est une très bonne période pour déménager, et pour nouer des relations avec des personnes éloignées !

Gémeaux : vous jetez un œil sur votre budget, pour certains, il y avait urgence. Pour d’autres, c’est l’occasion d’investir dans un projet à long terme et qui vous tient à cœur !

Cancer : c’est bien simple votre sex appeal sera au top, on ne vous résistera pas longtemps ! Et puis, vous alliez habilement action et charme afin d’obtenir ce que vous voulez !

Lion : comme je l’exprimais hier, vous aurez du mal à parler de vos amours, et vous ne saurez pas forcément où vous en êtes. Soyez patient, bientôt vous entamez une belle période !

Vierge : cette période est très favorable, à votre épanouissement en général. Et en particulier, si vous voyagez et si vous êtes amoureux, ou entre amis, à vous les bons moments !

Balance : la vie professionnelle est d’actualité, mais aussi les occasions de vous changer les idées. D’ailleurs de voir ailleurs vous donne la force d’assurer dans votre vie au travail !

Scorpion : le fait d’élargir votre horizon à d’autres lieux, d’autres personnes également, vous enrichit ô combien ! N’hésitez pas à surfer sur d’autres sites, d’autres gens, que ceux habituels !

Sagittaire : les récompenses ? Elles viennent de vous, de votre envie de mieux vous connaitre et de vaincre les angoisses qui vous empêchent parfois d’avancer !

Capricorne : dites-vous bien que durant les jours à venir vous serez deux au minimum. Seul, vous n’arriverez à pas grand-chose, alors restez les yeux et le cœur ouverts !

Verseau : vous saurez mieux que quiconque mettre de la fantaisie, de la légèreté aussi à la vie de tous les jours. Votre famille en sera la principale bénéficiaire !

Poissons : il est question de votre esprit créatif, et de rendez-vous amoureux ou artistiques, qui vous font vous sentir une personne aimée, et "une belle personne" comme on dit !