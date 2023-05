L'horoscope du mercredi 17 mai 2023

Très important ! Jupiter, une planète lente, s’installe dans le signe du Taureau pour une petite année. Traditionnellement c’est un facteur de chance, mais à condition d’être en règle dans la vie privée et vie publique !

Bélier : excellent sur le plan des finances et pour votre petite trésorerie en général. Cette amélioration vient de vous, d’une promotion, ou de l’un de vos proches !

Taureau : vous l’avez compris, vous êtes très concerné par cette conjoncture astrale. Durant un an, vous serez libre de vivre une nouvelle aventure, et c’est tout à fait positif !

Gémeaux : c’est particulier pour vous, avec une année qui se profile favorable à votre bien être. Vous prenez de la distance avec l’extérieur et vous cultivez votre vie intérieure !

Cancer : Jupiter visite votre secteur amitié, et projets. C’est une bonne nouvelle pour vous et si vous avez une clientèle, un public, vous serez très investi !

Lion : ça bouge pour vous ! Et vous ne pouvez éviter une remise en question côté travail. Que désirez-vous faire et devenir et de quelle manière voulez-vous gagner votre vie !

Vierge : très intéressante la venue de Jupiter en signe ami ! C’est l’opportunité de réaliser le voyage de vos rêves. Et d’entreprendre des études, ou de lier connaissance avec une personne éloignée !

Balance : vous serez particulièrement attentif à vos émotions et à vos ressentis. Afin d’acquérir davantage de sérénité, vous cherchez un psy, vous écrivez ou vous méditez !

Scorpion : de très bonnes choses à la condition unique de vous engager avec les autres. Vous serez sollicité, côté job, côté cœur, et ce sera vraiment top !

Sagittaire : durant un an, vous apportez du piment à votre vie quotidienne et vous prenez les rendez-vous avec le thérapeute qui prend soin de vous !

Capricorne : durant plusieurs années, vous vous êtes interrogé sérieusement. A présent, la récompense ! Avec des amours, des enfants en bonne forme, et une belle créativité !

Verseau : c’est l’occasion pour certains de déménager ou d’entamer des travaux. Et la famille pour certains s’agrandit ou bien, il y a un départ ! Ça évolue !

Poissons : belle période à venir, captivante, attractive si vous envisagez de voyager, d’étudier, de communiquer sur les réseaux comme par tout autre moyen !