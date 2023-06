L'horoscope du mercredi 21 juin 2023

On est plutôt enthousiaste ! Le signe du Lion nous donne la note, une note tonique ! Les natifs du Bélier et du Sagittaire, sont ravis !

Bélier : la promesse d’une belle journée, rendue attractive grâce à des enfants, des amours, et des créateurs heureux !

Taureau : pour vous, de la sensualité, de la douceur avec un élu de cœur, ou avec une personne en vue. Mais aussi, du sérieux, avec un point en famille, elle sera au rendez-vous !

Gémeaux : ces deux prochains jours vous donnent le sourire. Un déplacement, une communication par téléphone, ou un courrier, et tout va mieux !

Cancer : vous êtes encore très réceptif à vos émotions. Peu à peu, ce sont vos finances qui prennent le relais ! Vous êtes plus concret !

Lion : une circonstance, un évènement, valorisent la personne que vous êtes. Vous aurez des occasions de faire parler de vous, en bien évidemment !

Vierge : vous tenez à vous faire entendre, mais ce sera compliqué. Pour que ça passe, choisissez bien vos mots et à qui vous vous adressez !

Balance : une personne succombe à votre charme, à moins que ce soit le contraire… Et puis vous voyez du beau monde !

Scorpion : journée importante, relative à votre vie professionnelle, à votre métier. Avec l’envie de vous projeter vers demain, et des résultats en fin d’année !

Sagittaire : toujours beaucoup d’échanges, ils seront fructueux. Et puis, et puis, une super journée avec un voyage peut être, et un dépaysement assuré !

Capricorne : vous jetez un regard sur votre vie intime, sur celle qui vous lie à la personne aimée, à vous-même. Et vous faites un point côté finances également.

Verseau : vous êtes très concerné par votre vie relationnelle, de couple, et au travail. Faites-vous entendre, votre avis sera nécessaire pour assurer la suite !

Poissons : malgré une charge de travail importante, vous faites de la place à une personne qui a besoin de vous. Prenez aussi soin de votre forme !