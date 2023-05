L'horoscope du mercredi 24 mai 2023

Aujourd’hui j’ai une pensée pour vous, natifs du Cancer. La conjoncture astrale vous donne des ailes, alors allez de l’avant !

Bélier : la chance sera au sein de votre foyer. Vous y trouverez du réconfort, et vous en avez bien besoin actuellement !

Taureau : la journée sera douce, avec une bonne nouvelle provenant d’un ou d’une ami(e). Et puis ce qui vous enchante, c’est un projet qui qui suit son cours !

Gémeaux : une chouette journée, avec aujourd’hui une place importante liée à vos finances. Vous comptez votre argent, et prévoyez pour demain !

Cancer : vous avez votre part de succès en ce jour ! Afin que cela se passe bien, ne relevez pas si l’on tente de vous déstabiliser, soyez plus fort !

Lion : c’est un peu une journée "off", faite exprès pour reprendre des forces. Afin d’être en forme, pour tous demain, et pour certains, dès ce soir !

Vierge : vous faites la part belle à l’amitié avec un grand A. Et peut être qu’une personne, un ou une ex, vous donne de ses nouvelles. Tout cela remue votre petit cœur !

Balance : on est à votre écoute. Cela joue dans votre vie professionnelle, avec votre banquier, et en général dans votre vie !

Scorpion : vous aurez très envie de revendiquer haut et fort qui vous êtes et vous serez plus exigent envers tous, surtout vis-à-vis de vos proches !

Sagittaire : tout seul vous ne pourrez pas grand-chose, c’est avec l’Autre que vous vous en sortez très bien ! Cela n’est pas un problème pour vous, vous aimez faire équipe !

Capricorne : Pour vous c’est plus compliqué, il faudra vous montrer conciliant et ce ne sera pas simple. Soyez attentif aux désirs des autres !

Verseau : une situation se débloque en votre faveur, à condition de préserver l’équilibre entre votre désir de liberté, et celle des autres !

Poissons : vous vous sentez compris aujourd’hui, davantage qu’hier. C’est la promesse d’un meilleur moral, et ça c’est une bonne chose !