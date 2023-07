L'horoscope du mercredi 26 juillet 2023

Un petit rappel aux amis Taureau ! Votre vie évolue et vous ne contrôlez pas tout, alors lâchez un peu de lest. Ce sera essentiel !

Bélier : c’est une excellente journée pour vivre un moment inoubliable auprès de votre partenaire de cœur ou avec un partenaire de travail ! A vous les négociations !

Taureau : comme dit dans l’intro, laissez-vous aller à une nouvelle vie et ne gardez que le meilleur de votre passé. L’audace ! Soyez audacieux !

Gémeaux : vous allez vite, vous êtes un peu obligé. Peut-être qu’il vous faut faire face au sujet de votre famille. Heureusement la journée sera agréable, vous aurez du soutien !

Cancer : toujours une lutte liée à vos finances mais également l’envie de contenter tout le monde, en famille et au travail… C’est parfois compliqué !

Lion : une journée prenante, mais intéressante. Et comme hier, il est question de votre vie professionnelle, ou d’une fonction que l’on vous confie en société !

Vierge : une histoire d’argent tout d’abord. Et puis, et surtout, un projet lié à un voyage, à des vacances, et de très bons moments en vue !

Balance : une solution se dessine. Vous êtes en attente d’une amélioration liée à votre vie en général. Si vous attendez une réponse, elle vous parvient !

Scorpion : ça se passe bien pour vous, avec des motifs sérieux d’espérer. Mettez tout en œuvre pour assurer en seconde partie de semaine !

Sagittaire : êtes-vous invité ? La journée est idéale pour recevoir, faire une visite, et passer du temps avec des amis. Certains peaufinent leur projet préféré, et ça avance !

Capricorne : vous ne vous plaignez pas, bien au contraire. En fait, l’air de rien, et peu importe les vacances ou pas, vous avez de l’ambition, et vous ne lâchez rien !

Verseau : en vacances ? Une rencontre possible ! Et vous n’hésitez pas, vous partez retrouver la personne qui fait vibrer votre cœur, quitte à faire des kilomètres !

Poissons : ce n’est pas la meilleure journée de la semaine. Et c’est en plongeant dans vos ressources intérieures que vous reprenez de la force !