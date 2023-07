L'horoscope du mercredi 5 juillet 2023

Amis Verseau, gardez les yeux ouverts, le cœur aussi ! Une rencontre, ou à une conversation avec une personne aimée, font vote bonheur !

Bélier : vous vous sentirez plus léger que ces derniers jours, avec une très grande envie de vous divertir, de voir du monde et de faire la fête !

Taureau : petit à petit, vous vous concentrez sur votre vie professionnelle. Et une très bonne nouvelle pourrait vous parvenir en ce sens !

Gémeaux : il y en a qui prennent la route pour les vacances. Et il y a les autres qui reçoivent des messages venus de loin, ce qui leur permet de se changer aussi les idées !

Cancer : vous tendez volontiers la main à qui a besoin de vous. Vous êtes également un parfait orateur, et vous dites en douceur ce qui va, et ce qui va moins bien !

Lion : Vénus est toujours avec vous et dès aujourd’hui, on pourrait vous proposer un contrat, ou bien un rendez-vous sentimental est d’actualité !

Vierge : vous n’aurez pas envie que l’on vous bouscule, on pourrait vous imposer un rythme qui ne vous plait pas. Et certains d’entre vous somatisent à la moindre contrariété !

Balance : la Lune est dans un signe d’Air, comme votre signe, l’assurance d’être plus heureux que ces derniers jours. Et aujourd’hui, on vous fait des compliments !

Scorpion : si vous avez envie de changer de travail, restez concentré ! Ça bouge ! Aujourd’hui la famille vous mobilise !

Sagittaire : une journée très plaisante ! Très motivante ! Vous vous changez les idées, en vous baladant, en lisant, ou en dialoguant !

Capricorne : vous devrez revoir votre trésorerie, et vous détestez ça. Comme vous préférez ne pas manquer, vous faites les efforts demandés !

Verseau : vous êtes la star du jour ! A vous de tracer votre chemin, avec intelligence comme vous savez le faire, bien évidemment !

Poissons : et si vous acceptiez d’être un peu loin de tout ce qui se passe. C’est en solo, ou très bien entouré, que vous vous sentirez bien !