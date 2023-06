L'horoscope du samedi 10 juin 2023

Aujourd'hui, c'est un peu tendue pour vous les natifs du Gémeaux… Heureusement vous aurez de l’aide, venue d’un peu partout !

Bélier : il est fort possible que vous vous sentiez à fleur de peau et vous n’y pourrez pas grand chose. Dès que possible, évadez-vous respirez un autre air !

Taureau : vous vivrez tout avec intensité. Il se peut que cela fasse longtemps que vous n’ayez ressenti autant d’amour pour quelqu’un !

Gémeaux : c’est de travail dont il s’agit pour vous. Aurez-vous un travail à terminer ? Ou avez-vous envie de vivre différemment ?

Cancer : excellent que ces 2 jours de week-end ! Vous avez sans doute prévu de vous dépayser, en vrai ou en voyant un film, en lisant un livre !

Lion : avec cette Lune en signe d’Eau, essayez de lâcher prise et de faire de la place à une personne aimée, ou de pratiquer une activité zen qui vous apaise !

Vierge : ce week-end a son importance. Une personne aimée ou utile à votre épanouissement, vous fera signe et il faudra lui apporter une réponse !

Balance : un week-end au calme, ce qui sera préférable à trop d’exposition. De toute façon, si vous sortez, vous ne passez pas un super moment, vous aurez besoin de solitude !

Scorpion : pour vous c’est un week-end sous les meilleurs hospices avec en vue l’occasion d’une victoire personnelle, provenant de l’un de vos enfants, ou de votre élu de cœur !

Sagittaire : ne vous en voulez pas si tout ne marche pas comme vous le souhaitez dans votre vie familiale. Une solution se dessine, restez confiant !

Capricorne : on va adorer, car vous allez davantage vous dévoiler, davantage parler de vous, de ce qui vous fait du bien, et de ce qui vous contrarie, aussi !

Verseau : vous parlerez finances et passerez à l’acte en offrant un cadeau par exemple. Pendant ce temps, certains feront leurs comptes !

Poissons : il ne faudra pas ruminer ! Essayez plutôt de dire à la personne concernée tout ce que vous ressentez pour elle. Vous vous sentirez plus léger ensuite !