L'horoscope du samedi 12 août 2023

Aujourd'hui, une tendance faite de rêverie et d’émotions fortes. Mais ça ne profite pas à tout le monde et on voit ça tout de suite !

L'horoscope de Catherine Viguié © Radio France

Bélier : vous serez agacé par des personnes que vous trouvez trop susceptibles ! Reconnaissez que votre franchise peut déstabiliser parfois ! Taureau : elle vous plaira cette journée. Vous voyagez, ou bien encore une conversation vous met le cœur en joie ! Gémeaux : tout se joue au sujet de votre porte-monnaie. Certains s’isolent et font leurs comptes, mais d’autres envisagent un gros achat et prospectent dès aujourd’hui ! Cancer : ce week-end, vous serez sur le devant de la scène. On sera heureux de vous avoir à nos côtés ! Votre sensibilité, votre gentillesse séduiront, ô combien ! Lion : même si vous avez très envie de rester dans votre coin, essayez de sortir un peu et aller parler à une personne amie et de confiance ! Vierge : vous relevez un défi avec succès. Et puis vive l’amitié, vive l’amour, on vous complimente, et ça vous plait bien ! Balance : vous serez un peu décalé, mais ça ne durera pas. Très vite vous rencontrez quelqu’un avec qui vous êtes sur la même longueur d’onde ! Scorpion : vous êtes en harmonie avec votre entourage, en harmonie avec le lieu où vous résidez. Des moments joyeux seront au rendez-vous ! Sagittaire : vous serez impatient et persuadé que vos idées sont les meilleures. Oui, mais vous verrez très vite que vous n’êtes pas tout seul à décider ! Capricorne : de belles opportunités d’échanger. En vue ? Une belle discussion en couple ou à l’occasion d’une nouvelle rencontre ! Verseau : c’est un beau samedi pour vous organiser, pour faire le tri dans vos affaires, réaliser le repas de votre vie, et prendre soin de vous ! Poissons : c’est la promesse d’une journée réussie ! Il y a de beaux sentiments dans l’air, amoureux, filiaux, comme amicaux !