L'horoscope du samedi 13 août 2022

Depuis hier, la planète des amours a changé de signe ! Vénus, planète des amours, mais pas que, adoucit la vie, on se trouve plus beau, plus belle. Elle s’invite dans le noble signe, très souvent, du Lion. Amis Lion, vous allez rayonner !

L'horoscope de Catherine Viguié © Radio France - Christophe Abramowitz