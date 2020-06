L'horoscope du samedi 13 juin 2020

Les natifs des Poissons ne chôment pas et ceux de la Vierge non plus !

Gémeaux : cette journée est importante, en famille et au travail ! Cancer : avec courage vous faites passer vos messages ! Lion : prenez de la distance avec ce que les autres pensent de vous ! Vierge : vous serez soulagé, une situation se décante ! Balance : au sein de votre foyer, ça évolue ! Vous assurez ! Scorpion : prenez du temps pour vous faire du bien ! Sagittaire : belle période pour faire des rencontres ! Capricorne : vous pourriez remporter une victoire sur le plan professionnel ! Verseau : les finances sont au premier plan, et c’est positif ! Poisson : face à une injustice, vous réagissez avec brio ! Bélier : vous vous organisez ! Et tellement bien ! Taureau : prenez l’air, afin de vous sentir ressourcé !