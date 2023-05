L'horoscope du samedi 20 mai 2023

Un nouveau souffle passager, mais bienvenu, avec la Lune au Gémeaux. Signe d’Air, cher Gémeaux, profitez de ce jour pour faire parler de vous, et pour vous affirmer !

Bélier : vous vous sentez moins sous pression que ces deux jours derniers. Et aujourd’hui, il est question de dépaysement !

Taureau : vous allez dépenser votre argent ou faire vos comptes. Et ce sera pour une bonne cause, pour un projet qui vous tient à cœur !

Gémeaux : vous êtes l’élu de ce jour avec des occasions de vous sentir valorisé. Cependant vous attendez davantage de vous et d’une personne en particulier !

Cancer : mettez-vous à l’abri, au moins aujourd’hui et demain. Et profitez-en pour vous ressourcer en bonne compagnie, sans quoi préférez vous isoler et faire le point en solo !

Lion : voilà une journée qui vous permet de faire une pause côté job. En tous cas, l’amitié sera au premier plan et cela vous fait un bien fou !

Vierge : vous ne perdez pas de temps. Et sur le plan professionnel, vous vous donnez tous les moyens afin d’être au premier plan !

Balance : avez-vous prévu de vous évader pour ailleurs ? Profitez de tous les moyens qui vous sont proposés pour respirer un nouvel air !

Scorpion : d’une association, d’un partenariat, vous en retirez des conclusions. Certains s’engagent, en couple ou pour un contrat de travail !

Sagittaire : une journée qui met en valeur votre vie relationnelle. En solo, vous réfléchissez. Vous avez envie de renouveau, et vous en faites part à votre élu de cœur !

Capricorne : très belle période pour faire part de vos talents. N’hésitez pas à dévoiler vos compétences au grand jour ! Les grands sentiments sont aussi d’actualité !

Verseau : une journée agréable, qui vous permet sans doute de mieux comprendre où vous en êtes, en famille et dans votre vie en société. Vous rectifiez le cap pour certains !

Poissons : c’est un peu plus difficile que ces derniers jours ! Au sujet de votre job, vous devez revoir la situation, mais en douceur ! Et ça ira !